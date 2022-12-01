Матч Заря – Колос остановлен

Остановлена отложенная встреча 7-го тура УПЛ между луганской «Зарей» и «Колосом» из Коваливки, которая проходила в Киеве, на стадионе «Динамо» имени Лобановского. Причина – масштабная воздушная тревога по всей Украине.

Игра «Заря» – «Колос» остановлена на 60-й минуте при счете 2:1 в пользу команды из Ковалевки.

Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Колос».