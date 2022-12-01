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Украина. Премьер лига
01 декабря 2022, 14:41 | Обновлено 01 декабря 2022, 14:51
1967
0

Матч Заря – Колос остановлен

По всей Украине воздушная тревога

01 декабря 2022, 14:41 | Обновлено 01 декабря 2022, 14:51
1967
0
Матч Заря – Колос остановлен

Остановлена отложенная встреча 7-го тура УПЛ между луганской «Зарей» и «Колосом» из Коваливки, которая проходила в Киеве, на стадионе «Динамо» имени Лобановского. Причина – масштабная воздушная тревога по всей Украине.

Игра «Заря» – «Колос» остановлена на 60-й минуте при счете 2:1 в пользу команды из Ковалевки.

Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Колос».

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Заря Луганск Колос Ковалевка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Заря - Колос
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Источник Sport.ua
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