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  4. Маркус РЭШФОРД: «Опыт игры с Роналду навсегда останется со мной»
Англия
01 декабря 2022, 13:29 | Обновлено 01 декабря 2022, 13:37
294
0

Маркус РЭШФОРД: «Опыт игры с Роналду навсегда останется со мной»

Нападающий – об увольнении Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед»

01 декабря 2022, 13:29 | Обновлено 01 декабря 2022, 13:37
294
0
Маркус РЭШФОРД: «Опыт игры с Роналду навсегда останется со мной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рэшфорд (слева) и Роналду

25-летний английский форвард Маркус Рэшфорд поделился мнением об уходе из «Манчестер Юнайтед» португальского нападающего Криштиану Роналду.

Как известно, и Рэшфорд, и Роналду сейчас находятся в своих сборных, которые выступают на ЧМ-2022 в Катаре. Уже в разгар мундиаля стало известно, что манкунианцы расторгли контракт с Криштиану Роналду.

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Маркус Рэшфорд Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
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Источник Sport.ua
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