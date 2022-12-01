Маркус РЭШФОРД: «Опыт игры с Роналду навсегда останется со мной»

25-летний английский форвард Маркус Рэшфорд поделился мнением об уходе из «Манчестер Юнайтед» португальского нападающего Криштиану Роналду.

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Как известно, и Рэшфорд, и Роналду сейчас находятся в своих сборных, которые выступают на ЧМ-2022 в Катаре. Уже в разгар мундиаля стало известно, что манкунианцы расторгли контракт с Криштиану Роналду.