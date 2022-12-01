Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Месси обошел Марадону, Роналду нашел клуб, ставим на Хорватию
Другие новости
01 декабря 2022, 12:42 | Обновлено 01 декабря 2022, 12:47
632
0

ВИДЕО. Месси обошел Марадону, Роналду нашел клуб, ставим на Хорватию

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

01 декабря 2022, 12:42 | Обновлено 01 декабря 2022, 12:47
632
0
ВИДЕО. Месси обошел Марадону, Роналду нашел клуб, ставим на Хорватию

1. Месси обошел Марадону
2. Mексика потерпела в Катаре исторический крах
3. Роналду достиг договоренности с саудовским клубом
4. Прогноз на матч Хорватия – Бельгия

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.

По теме:
ВИДЕО. Новая власть у Ювентуса, рекорд Пепе, ставим на Англию
ВИДЕО. Франция сняла проклятие, Месси догнал Марадону, ставим на Испанию
ВИДЕО. У Англии рекорд, интерес к Роналду, ставим на Аргентину
Parimatch ставка дня новости букмекеров видеоновости
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Восток – дело тонкое. Скандал на ЧМ-1982 с шейхом, стоивший карьеры Ступару
Футбол | 01 декабря 2022, 10:30 2
Восток – дело тонкое. Скандал на ЧМ-1982 с шейхом, стоивший карьеры Ступару
Восток – дело тонкое. Скандал на ЧМ-1982 с шейхом, стоивший карьеры Ступару

Украинец Мирослав Ступар принял не самое лучшее решение на мундиале сорокалетней давности…

«Он – худший трансфер в истории Серии А». В Италии унизили игрока из россии
Футбол | 01 декабря 2022, 06:10 0
«Он – худший трансфер в истории Серии А». В Италии унизили игрока из россии
«Он – худший трансфер в истории Серии А». В Италии унизили игрока из россии

Журналист Танкреди Палмери рассказал о карьере Александра Кокорина в итальянском чемпионате

Тайсон ФЬЮРИ: «Усик может отсосать, он меня не интересует»
Бокс | 30.11.2022, 14:13
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик может отсосать, он меня не интересует»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик может отсосать, он меня не интересует»
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 01.12.2022, 11:44
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Боя за все титулы не будет. Фьюри нашел повод не драться с Усиком
Бокс | 30.11.2022, 17:52
Боя за все титулы не будет. Фьюри нашел повод не драться с Усиком
Боя за все титулы не будет. Фьюри нашел повод не драться с Усиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В плей-офф будет жарко. Определены две пары 1/8 финала чемпионата мира
В плей-офф будет жарко. Определены две пары 1/8 финала чемпионата мира
30.11.2022, 00:23 4
Футбол
Стало известно, сколько Шахтер заплатил за Гочолейшвили
Стало известно, сколько Шахтер заплатил за Гочолейшвили
29.11.2022, 20:33
Футбол
Контиолахти-2022. Украинцы не попали в топ-25 в первой гонке сезона
Контиолахти-2022. Украинцы не попали в топ-25 в первой гонке сезона
29.11.2022, 15:56 4
Биатлон
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
01.12.2022, 03:45
Биатлон
СВИТОЛИНА: «День начался с вырванного зуба, а закончился чатом с Зеленским»
СВИТОЛИНА: «День начался с вырванного зуба, а закончился чатом с Зеленским»
29.11.2022, 23:48 1
Теннис
Дело Матузалема закрыто. Шахтер более не является кредитором Сарагосы
Дело Матузалема закрыто. Шахтер более не является кредитором Сарагосы
30.11.2022, 09:30 6
Футбол
На кого попала Аргентина? Определены еще 2 пары 1/8 финала чемпионата мира
На кого попала Аргентина? Определены еще 2 пары 1/8 финала чемпионата мира
30.11.2022, 23:05 10
Футбол
ВСУ оценили информацию о количестве погибших украинских военных
ВСУ оценили информацию о количестве погибших украинских военных
30.11.2022, 15:10 1
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности