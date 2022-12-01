Другие новости01 декабря 2022, 12:42 | Обновлено 01 декабря 2022, 12:47
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ВИДЕО. Месси обошел Марадону, Роналду нашел клуб, ставим на Хорватию
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
01 декабря 2022, 12:42 | Обновлено 01 декабря 2022, 12:47
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1. Месси обошел Марадону
2. Mексика потерпела в Катаре исторический крах
3. Роналду достиг договоренности с саудовским клубом
4. Прогноз на матч Хорватия – Бельгия
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