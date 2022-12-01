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Чемпионат мира
01 декабря 2022, 12:42 | Обновлено 01 декабря 2022, 12:49
54
0

Мексика не забивала на мундиалях 430 минут

Хенри Мартин прервал безголевую серию мексиканцев

01 декабря 2022, 12:42 | Обновлено 01 декабря 2022, 12:49
54
0
Мексика не забивала на мундиалях 430 минут
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Мексики, которая не сумела взломать оборону соперников ни в двух последних матчах на ЧМ-2018 (0:3 с Швецией и 0:2 с Бразилией), ни в двух стартовых поединках на ЧМ-2022 (0:0 с Польшей и 0:2 с Аргентиной), наконец-то «разродилась» голами. В матче с Саудовской Аравией (2:1) 30-летний форвард Хосе Мартин прервал мексиканскую «засуху» на 420-й минуте.

Более продолжительные безголевые серии в истории чемпионатов мира имели только четыре команды.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные безголевые серии на чемпионатах мира

Серия

Сборная

Началась

Завершилась

Соперник

Счет

516’

Боливия

17.07.1930

27.06.1994

Испания

1:3

510’

Гондурас

21.06.1982

20.06.2014

Эквадор

1:2

505’

Алжир

03.06.1986

17.06.2014

Бельгия

1:2

454’

Перу

11.06.1978

18.06.1982

Италия

1:1

430’

Мексика

23.06.2018

30.11.2022

Сауд. Аравия

2:1

423’

Коста-Рика

29.06.2014

27.06.2018

Швейцария

2:2

416’

Сауд. Аравия

14.06.2006

25.06.2018

Египет

2:1

404’

Греция

21.06.1994

17.06.2010

Нигерия

2:1

394’

США

22.06.1994

21.06.1998

Иран

1:2

385’

Уругвай

08.06.1986

17.06.1990

Бельгия

1:3

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Источник Sport.ua
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