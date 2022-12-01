Мексика не забивала на мундиалях 430 минут

Сборная Мексики, которая не сумела взломать оборону соперников ни в двух последних матчах на ЧМ-2018 (0:3 с Швецией и 0:2 с Бразилией), ни в двух стартовых поединках на ЧМ-2022 (0:0 с Польшей и 0:2 с Аргентиной), наконец-то «разродилась» голами. В матче с Саудовской Аравией (2:1) 30-летний форвард Хосе Мартин прервал мексиканскую «засуху» на 420-й минуте.

Более продолжительные безголевые серии в истории чемпионатов мира имели только четыре команды.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные безголевые серии на чемпионатах мира