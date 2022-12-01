Мексика не забивала на мундиалях 430 минут
Хенри Мартин прервал безголевую серию мексиканцев
Сборная Мексики, которая не сумела взломать оборону соперников ни в двух последних матчах на ЧМ-2018 (0:3 с Швецией и 0:2 с Бразилией), ни в двух стартовых поединках на ЧМ-2022 (0:0 с Польшей и 0:2 с Аргентиной), наконец-то «разродилась» голами. В матче с Саудовской Аравией (2:1) 30-летний форвард Хосе Мартин прервал мексиканскую «засуху» на 420-й минуте.
Более продолжительные безголевые серии в истории чемпионатов мира имели только четыре команды.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные безголевые серии на чемпионатах мира
|
Серия
|
Сборная
|
Началась
|
Завершилась
|
Соперник
|
Счет
|
516’
|
Боливия
|
17.07.1930
|
27.06.1994
|
Испания
|
1:3
|
510’
|
Гондурас
|
21.06.1982
|
20.06.2014
|
Эквадор
|
1:2
|
505’
|
Алжир
|
03.06.1986
|
17.06.2014
|
Бельгия
|
1:2
|
454’
|
Перу
|
11.06.1978
|
18.06.1982
|
Италия
|
1:1
|
430’
|
Мексика
|
23.06.2018
|
30.11.2022
|
Сауд. Аравия
|
2:1
|
423’
|
Коста-Рика
|
29.06.2014
|
27.06.2018
|
Швейцария
|
2:2
|
416’
|
Сауд. Аравия
|
14.06.2006
|
25.06.2018
|
Египет
|
2:1
|
404’
|
Греция
|
21.06.1994
|
17.06.2010
|
Нигерия
|
2:1
|
394’
|
США
|
22.06.1994
|
21.06.1998
|
Иран
|
1:2
|
385’
|
Уругвай
|
08.06.1986
|
17.06.1990
|
Бельгия
|
1:3
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