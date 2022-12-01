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01 декабря 2022, 12:44 | Обновлено 01 декабря 2022, 12:53
193
0

Вопреки санкциям. Итальянская компания стикеров работает на рашистов

Компании Panini начхать на запрет со стороны ФИФА

01 декабря 2022, 12:44 | Обновлено 01 декабря 2022, 12:53
193
0
Вопреки санкциям. Итальянская компания стикеров работает на рашистов
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Итальянская компания Panini презентовала новую коллекцию футбольных наклеек, которая посвящена сезону-2022/2023 в российской премьер-лиге. Произошло это несмотря на санкции со стороны ФИФА и УЕФА на российские клубы и сборные.

28 февраля этого года УЕФА и ФИФА забанили клубы и сборные команды рашистов во всех международных соревнованиях после того, как армия рф начала полномасштабное вероломное вторжение на территорию суверенной Украины.

Ранее ФИФА стала инициатором запрета на продажу в рф альбомов и наклеек, посвященных чемпионату мира 2022 года в Катаре.

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Panini санкции ФИФА Российская Премьер-лига российско-украинская война
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Источник Sport.ua
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