Вопреки санкциям. Итальянская компания стикеров работает на рашистов
Компании Panini начхать на запрет со стороны ФИФА
Итальянская компания Panini презентовала новую коллекцию футбольных наклеек, которая посвящена сезону-2022/2023 в российской премьер-лиге. Произошло это несмотря на санкции со стороны ФИФА и УЕФА на российские клубы и сборные.
28 февраля этого года УЕФА и ФИФА забанили клубы и сборные команды рашистов во всех международных соревнованиях после того, как армия рф начала полномасштабное вероломное вторжение на территорию суверенной Украины.
Ранее ФИФА стала инициатором запрета на продажу в рф альбомов и наклеек, посвященных чемпионату мира 2022 года в Катаре.
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