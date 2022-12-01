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Украина. Премьер лига
01 декабря 2022, 12:26 | Обновлено 01 декабря 2022, 12:46
264
0

Заря и Колос огласили составы на матч

Команды начнут матч в 13:00 в Киеве

01 декабря 2022, 12:26 | Обновлено 01 декабря 2022, 12:46
264
0
Заря и Колос огласили составы на матч
УПЛ

Стали известны составы луганской «Зари» и «Колоса» из Ковалевки на отложенный поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги. Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени на столичном стадионе «Динамо» имени Лобановского.

«Заря»: Мацапура – Бутко, Имереков, Данченко, Чурко, Бражко, Н.Русин, Булеца, Кирюханцев, Мишнев, Батагов.

Запасные: Жилкин, Сапутин, Лунев, Алибеков, Михайленко, Алефиренко, Нагнойный, Хлань, Вантух, Антюх, Смиян, Снурницын.

«Колос»: Волынец – Черноморец, Чоботенко, Новак, Золотов, Милько, Богданов, Ориховский, Болбат, Ильин, Безбородько.

Запасные: Маханьков, Пахолюк, Гончаренко, Зозуля, Емец, Задоя, Мякушко, Кузык, Велетень, Исаенко, Попов, Лысенко.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Колос».

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Источник Sport.ua
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