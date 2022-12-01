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  4. 19-летняя украинская теннисистка вышла в 1/4 финала 25-тысячника в Италии
ITF
01 декабря 2022, 09:28 |
390
1

19-летняя украинская теннисистка вышла в 1/4 финала 25-тысячника в Италии

Дарья Лопатецкая выиграла у Дианы Марцинкевич

01 декабря 2022, 09:28 |
390
1
19-летняя украинская теннисистка вышла в 1/4 финала 25-тысячника в Италии
Instagram. Дарья Лопатецкая

19-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (WTА 702) в 1/8 финала 25-тысячника в Сельва-ди-Валь-Гардена (Италия) обыграла Диану Марцинкевич (Латвия, WTA 299) в двух сетах.

ITF Сельва-ди-Валь-Гардена. Хард в помещении. 1/8 финала

Диана Марцинкевич (Латвия) – Дарья Лопатецкая (Украина) – 3:6, 4:6

Отметим, что Лопатецкая сыграет третий четвертьфинал в сезоне – в двух предыдущих ей не удалось одержать победу.

В 1/4 финала украинка встретится с первой сеяной турнира Кларой Таусон.

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ITF Сельва-ди-Валь-Гардена Дарья Лопатецкая Диана Марцинкевич
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Источник Sport.ua
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