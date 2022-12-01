22-летний полузащитник аргентинского клуба скончался на тренировке

Полузащитник «Атлетико Тукумана» Андрес Баланта скончался в возрасте 22 лет.

Он был на тренировке команды 29 ноября. Во время занятия потерял сознание. Умер после прибытия в больницу после того, как реанимационные мероприятия и дефибриллятор не реанимировали его более 40 минут.

Сообщается, что игрок уже терял сознание, когда играл за «Депортиво Кали» в 2019 году. Хотя в тот момент ни один из проведенных анализов не дал результатов.

22-летний Баланта имел в активе выступления за сборные Колумбии U-17, U-20 и U-23.