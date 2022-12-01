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  4. 22-летний полузащитник аргентинского клуба скончался на тренировке
Аргентина
01 декабря 2022, 06:25 |
413
0

22-летний полузащитник аргентинского клуба скончался на тренировке

Игрок «Атлетико Тукумана» Андрес Баланта умер после потери сознания

01 декабря 2022, 06:25 |
413
0
22-летний полузащитник аргентинского клуба скончался на тренировке
Twitter. Андрес Баланта

Полузащитник «Атлетико Тукумана» Андрес Баланта скончался в возрасте 22 лет.

Он был на тренировке команды 29 ноября. Во время занятия потерял сознание. Умер после прибытия в больницу после того, как реанимационные мероприятия и дефибриллятор не реанимировали его более 40 минут.

Сообщается, что игрок уже терял сознание, когда играл за «Депортиво Кали» в 2019 году. Хотя в тот момент ни один из проведенных анализов не дал результатов.

22-летний Баланта имел в активе выступления за сборные Колумбии U-17, U-20 и U-23.

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Источник Marca
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