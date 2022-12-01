Вошел в историю. Игрок сборной Мексики установил уникальное достижение ЧМ

Мексиканский полузащитник Луис Чавес нанес девять ударов из-за пределов штрафной в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 против национальной командой Саудовской Аравии. К слову, игра завершилась со счетом 2:1 в пользу мексиканцев.

26-летний полузащитник показал лучший результат на чемпионатах мира за последние 52 года. Последним игроком, который чаще бил издали в матче мундиаля, был Йозеф Адамец в матче Чехословакия – Англия в 1970 году. Тогда он нанес 11 ударов.

Отметим, что Чавес в этом матче забил первый гол прямым ударом со штрафного в истории Мексики на чемпионате мира. Этот удар стал 47-м для мексиканцев со штрафного на турнирах. К сожалению, Мексика не смогла выйти из группы.