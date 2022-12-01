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Чемпионат мира
01 декабря 2022, 05:25 | Обновлено 01 декабря 2022, 06:55
1250
0

Вошел в историю. Игрок сборной Мексики установил уникальное достижение ЧМ

Луис Чавес нанес девять ударов из-за пределов штрафной площади

01 декабря 2022, 05:25 | Обновлено 01 декабря 2022, 06:55
1250
0
Вошел в историю. Игрок сборной Мексики установил уникальное достижение ЧМ
Twitter. Луис Чавес

Мексиканский полузащитник Луис Чавес нанес девять ударов из-за пределов штрафной в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 против национальной командой Саудовской Аравии. К слову, игра завершилась со счетом 2:1 в пользу мексиканцев.

26-летний полузащитник показал лучший результат на чемпионатах мира за последние 52 года. Последним игроком, который чаще бил издали в матче мундиаля, был Йозеф Адамец в матче Чехословакия – Англия в 1970 году. Тогда он нанес 11 ударов.

Отметим, что Чавес в этом матче забил первый гол прямым ударом со штрафного в истории Мексики на чемпионате мира. Этот удар стал 47-м для мексиканцев со штрафного на турнирах. К сожалению, Мексика не смогла выйти из группы.

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Источник Footboom
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