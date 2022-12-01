Наигрался в Англии. Защитник Челси хочет вернуться в Барселону
Марк Кукурелья рассматривает возможность продолжить карьеру в каталонском клубе
Защитник лондонского «Челси» Марк Кукурелья не скрывает своего желания вернуться в испанскую «Барселону», где он начинал свою карьеру в академии «Ла Масия»:
«У меня не было шанса, и у меня всегда были какие-то проблемы. В конце концов, если бы у меня был шанс в будущем вернуться в «Барселону», это было бы очень приятно.
Попасть в «Челси» было непросто, мне пришлось преодолеть много препятствий. Самое главное, что я никогда не сдавался, я всегда продолжал работать, и в этом году я получил вознаграждение, которое искал».
Отметим, что в августе 2022 года Марк Кукурелья перешел в «Челси» с «Брайтона».
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