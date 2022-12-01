Чемпионат мира01 декабря 2022, 04:40 |
269
0
ФОТО. Как Мексика хлопнула дверью на Мундиале в Катаре
Фотогалерея матча чемпионата мира 2022
01 декабря 2022, 04:40 |
269
0
В поединке третьего тура группового раунда чемпионата мира 2022 сборная Мексики выиграла у национальной команды Саудовской Аравии со счетом 2:1.
Несмотря на победу, сборная Мексики завершила выступление на турнире, заняв в квартете третье место. При этом Мексику поляки обошли лишь благодаря тому, что пропустили на групповом этапе на один мяч меньше.
Предлагаем насладиться фотогалереей поединка Саудовская Аравия – Мексика.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 ноября 2022, 22:59 31
Лионель Месси и Ко уверенно обыграли Роберта Левандовски со товарищи
Футбол | 30 ноября 2022, 10:55 9
Криштиану предварительно согласился на космическое предложение «Аль-Насра»
Футбол | 30.11.2022, 23:31
Футбол | 30.11.2022, 11:33
Футбол | 30.11.2022, 23:38
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.11.2022, 15:56 4
30.11.2022, 02:35 2
30.11.2022, 01:15 2
30.11.2022, 15:10 1
30.11.2022, 00:23 4
29.11.2022, 22:17 3
29.11.2022, 20:33
29.11.2022, 11:28 12