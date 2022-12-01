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  4. ФОТО. Как Мексика хлопнула дверью на Мундиале в Катаре
Чемпионат мира
01 декабря 2022, 04:40 |
269
0

ФОТО. Как Мексика хлопнула дверью на Мундиале в Катаре

Фотогалерея матча чемпионата мира 2022

01 декабря 2022, 04:40 |
269
0
ФОТО. Как Мексика хлопнула дверью на Мундиале в Катаре
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке третьего тура группового раунда чемпионата мира 2022 сборная Мексики выиграла у национальной команды Саудовской Аравии со счетом 2:1.

Несмотря на победу, сборная Мексики завершила выступление на турнире, заняв в квартете третье место. При этом Мексику поляки обошли лишь благодаря тому, что пропустили на групповом этапе на один мяч меньше.

Предлагаем насладиться фотогалереей поединка Саудовская Аравия – Мексика.

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Источник Sport.ua
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