ФОТО. Как Мексика хлопнула дверью на Мундиале в Катаре

В поединке третьего тура группового раунда чемпионата мира 2022 сборная Мексики выиграла у национальной команды Саудовской Аравии со счетом 2:1.

Несмотря на победу, сборная Мексики завершила выступление на турнире, заняв в квартете третье место. При этом Мексику поляки обошли лишь благодаря тому, что пропустили на групповом этапе на один мяч меньше.

Предлагаем насладиться фотогалереей поединка Саудовская Аравия – Мексика.