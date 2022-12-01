СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 декабря

В четверг, 1 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

13:00 Заря – Колос

1.68 – 3.84 – 5.10

17:00 Канада – Марокко

3.88 – 3.38 – 2.12

17:00 Хорватия – Бельгия

2.78 – 3.36 – 2.71

21:00 Коста-Рика – Германия

33.00 – 13.50 – 1.08

21:00 Япония – Испания

8.80 – 4.66 – 1.43

ТЕННИС

11:00 Катерина Лазаренко – Зива Фолкнер

2.36 – 1.55

14:00 Вероника Фальковска – Даяна Ястремская

4.58 – 1.20

15:00 Клара Таусон – Дарья Лопатецкая

1 06 – 8.80

15:30 Кристина Буча – Катерина Байндл

2.24 – 1.66

БАСКЕТБОЛ

19:30 Альба – Барселона

3.76 – 1.29