Чемпионат мира01 декабря 2022, 05:10 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 декабря
Важные события во всех видах спорта
01 декабря 2022, 05:10 |
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В четверг, 1 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
13:00 Заря – Колос
17:00 Канада – Марокко
17:00 Хорватия – Бельгия
21:00 Коста-Рика – Германия
21:00 Япония – Испания
ТЕННИС
11:00 Катерина Лазаренко – Зива Фолкнер
14:00 Вероника Фальковска – Даяна Ястремская
15:00 Клара Таусон – Дарья Лопатецкая
15:30 Кристина Буча – Катерина Байндл
БАСКЕТБОЛ
19:30 Альба – Барселона
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