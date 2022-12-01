Австралийцы вышли в плей-офф, потерпев крупное поражение в первом матче

Сборная Австралии стала пятой командой в истории чемпионатов мира, которая, проиграв с крупным счетом в первом туре группового турнира (1:4 от Франции), тем не менее, вышла в следующий круг соревнований. К слову, ранее две команды, потерпевшие фиаско на старте, доходили до 1/4 финала, а одна - Болгария - до полуфинала, заняв в итоге 4-е место.

Между тем, австралийцы разместились на второй позиции в группе, имея отрицательную разность мячей. До сего времени аналогичный прецедент имел место всего 9 раз. Причем Чехословакии в 1962 году и ФРГ в 1986-м это не помешало в дальнейшем добраться до финала и завоевать серебряные медали.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Команды, проходившие в плей-офф после крупного поражения в первом матче

ЧМ Сборная Матчи ИМ Первый Второй Третий 1966 КНДР СССР - 0:3 Чили - 1:1 Италия -1:0 1/4 1994 Болгария Нигерия - 0:3 Греция - 4:0 Аргентина - 2:0 4-е 2006 Украина Испания - 0:4 Сауд. Аравия - 4:0 Тунис - 1:0 1/4 2014 Греция Колумбия - 0:3 Япония - 0:0 Кот-д'Ивуар - 2:1 1/8 2022 Австралия Франция - 1:4 Тунис - 1:0 Дания - 1:0

ИМ - итоговое место (стадия).

Команды, проходившие в плей-офф, имея отрицательную разность мячей