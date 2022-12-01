Австралийцы вышли в плей-офф, потерпев крупное поражение в первом матче
«Соккеруз» проявили характер
Сборная Австралии стала пятой командой в истории чемпионатов мира, которая, проиграв с крупным счетом в первом туре группового турнира (1:4 от Франции), тем не менее, вышла в следующий круг соревнований. К слову, ранее две команды, потерпевшие фиаско на старте, доходили до 1/4 финала, а одна - Болгария - до полуфинала, заняв в итоге 4-е место.
Между тем, австралийцы разместились на второй позиции в группе, имея отрицательную разность мячей. До сего времени аналогичный прецедент имел место всего 9 раз. Причем Чехословакии в 1962 году и ФРГ в 1986-м это не помешало в дальнейшем добраться до финала и завоевать серебряные медали.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Команды, проходившие в плей-офф после крупного поражения в первом матче
|
ЧМ
|
Сборная
|
Матчи
|
|
|
ИМ
|
|
|
Первый
|
Второй
|
Третий
|
1966
|
КНДР
|
СССР - 0:3
|
Чили - 1:1
|
Италия -1:0
|
1/4
|
1994
|
Болгария
|
Нигерия - 0:3
|
Греция - 4:0
|
Аргентина - 2:0
|
4-е
|
2006
|
Украина
|
Испания - 0:4
|
Сауд. Аравия - 4:0
|
Тунис - 1:0
|
1/4
|
2014
|
Греция
|
Колумбия - 0:3
|
Япония - 0:0
|
Кот-д'Ивуар - 2:1
|
1/8
|
2022
|
Австралия
|
Франция - 1:4
|
Тунис - 1:0
|
Дания - 1:0
ИМ - итоговое место (стадия).
Команды, проходившие в плей-офф, имея отрицательную разность мячей
|
ЧМ
|
Сборная
|
Мячи
|
Соперники в группе
|
1962
|
Чехословакия
|
2-3
|
Испания - 1:0, Бразилия - 0:0, Мексика - 1:3
|
1966
|
КНДР
|
2-4
|
СССР - 0:3, Чили - 1:1, Италия - 1:0
|
1986
|
ФРГ
|
3-4
|
Уругвай - 1:1, Шотландия - 2:1, Дания - 0:2
|
2002
|
США
|
5-6
|
Португалия - 3:2, Корея - 1:1, Польша - 1:3
|
2010
|
Корея
|
5-6
|
Греция - 2:0, Аргентина - 1:4, Нигерия - 2:2
|
|
Словакия
|
4-5
|
Новая Зеландия - 1:1, Парагвай - 0:2, Италия - 3:2
|
2014
|
Греция
|
2-4
|
Колумбия - 0:3, Япония - 0:0, Кот-д'Ивуар - 2:1
|
2018
|
Мексика
|
3-4
|
Германия - 1:0, Корея - 2:1, Швеция - 0:3
|
|
Аргентина
|
3-5
|
Исландия - 1:1, Хорватия - 0:3, Нигерия - 2:1
|
2022
|
Австралия
|
3-4
|
Франция - 1:4, Тунис - 1:0, Дания - 1:0
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