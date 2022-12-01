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Чемпионат мира
01 декабря 2022, 02:38 | Обновлено 01 декабря 2022, 02:55
124
0

Австралийцы вышли в плей-офф, потерпев крупное поражение в первом матче

«Соккеруз» проявили характер

01 декабря 2022, 02:38 | Обновлено 01 декабря 2022, 02:55
124
0
Австралийцы вышли в плей-офф, потерпев крупное поражение в первом матче
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Австралии стала пятой командой в истории чемпионатов мира, которая, проиграв с крупным счетом в первом туре группового турнира (1:4 от Франции), тем не менее, вышла в следующий круг соревнований. К слову, ранее две команды, потерпевшие фиаско на старте, доходили до 1/4 финала, а одна - Болгария - до полуфинала, заняв в итоге 4-е место.

Между тем, австралийцы разместились на второй позиции в группе, имея отрицательную разность мячей. До сего времени аналогичный прецедент имел место всего 9 раз. Причем Чехословакии в 1962 году и ФРГ в 1986-м это не помешало в дальнейшем добраться до финала и завоевать серебряные медали.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Команды, проходившие в плей-офф после крупного поражения в первом матче

ЧМ

Сборная

Матчи

ИМ

Первый

Второй

Третий

1966

КНДР

СССР - 0:3

Чили - 1:1

Италия -1:0

1/4

1994

Болгария

Нигерия - 0:3

Греция - 4:0

Аргентина - 2:0

4-е

2006

Украина

Испания - 0:4

Сауд. Аравия - 4:0

Тунис - 1:0

1/4

2014

Греция

Колумбия - 0:3

Япония - 0:0

Кот-д'Ивуар - 2:1

1/8

2022

Австралия

Франция - 1:4

Тунис - 1:0

Дания - 1:0

ИМ - итоговое место (стадия).

Команды, проходившие в плей-офф, имея отрицательную разность мячей

ЧМ

Сборная

Мячи

Соперники в группе

1962

Чехословакия

2-3

Испания - 1:0, Бразилия - 0:0, Мексика - 1:3

1966

КНДР

2-4

СССР - 0:3, Чили - 1:1, Италия - 1:0

1986

ФРГ

3-4

Уругвай - 1:1, Шотландия - 2:1, Дания - 0:2

2002

США

5-6

Португалия - 3:2, Корея - 1:1, Польша - 1:3

2010

Корея

5-6

Греция - 2:0, Аргентина - 1:4, Нигерия - 2:2

Словакия

4-5

Новая Зеландия - 1:1, Парагвай - 0:2, Италия - 3:2

2014

Греция

2-4

Колумбия - 0:3, Япония - 0:0, Кот-д'Ивуар - 2:1

2018

Мексика

3-4

Германия - 1:0, Корея - 2:1, Швеция - 0:3

Аргентина

3-5

Исландия - 1:1, Хорватия - 0:3, Нигерия - 2:1

2022

Австралия

3-4

Франция - 1:4, Тунис - 1:0, Дания - 1:0
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Источник Sport.ua
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