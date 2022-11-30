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Чемпионат мира
30 ноября 2022, 22:40 | Обновлено 30 ноября 2022, 22:48
614
0

ВИДЕО. Мексика забила два гола Саудовской Аравии во втором тайме

30 ноября в Катаре проходит матч последнего 3-го тура ЧМ-2022

30 ноября 2022, 22:40 | Обновлено 30 ноября 2022, 22:48
614
0
ВИДЕО. Мексика забила два гола Саудовской Аравии во втором тайме
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 30 ноября, в 21:00 проходит матч 3-го тура ЧМ-2022 в группе С между сборными Саудовской Аравии и Мексики.

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Мексика забила два гола Саудовской Аравии во втором тайме (2:0).

ГОЛ! 0:1. Мартин, 47 мин.

ГОЛ! 0:2. Чавес, 52 мин.

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Источник Sport.ua
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