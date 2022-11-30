Чемпионат мира30 ноября 2022, 22:40 | Обновлено 30 ноября 2022, 22:48
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ВИДЕО. Мексика забила два гола Саудовской Аравии во втором тайме
30 ноября в Катаре проходит матч последнего 3-го тура ЧМ-2022
30 ноября 2022, 22:40 | Обновлено 30 ноября 2022, 22:48
614
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В среду, 30 ноября, в 21:00 проходит матч 3-го тура ЧМ-2022 в группе С между сборными Саудовской Аравии и Мексики.
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Мексика забила два гола Саудовской Аравии во втором тайме (2:0).
ГОЛ! 0:1. Мартин, 47 мин.
ГОЛ! 0:2. Чавес, 52 мин.
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