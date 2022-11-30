Чемпионат мира30 ноября 2022, 22:29 | Обновлено 30 ноября 2022, 22:34
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Сборная Португалии до конца ЧМ-2022 лишилась защитника
У команды Фернанду Сантуша кадровая потеря
30 ноября 2022, 22:29 | Обновлено 30 ноября 2022, 22:34
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Защитник сборной Португалии и французского «ПСЖ» Нуну Мендеш пропустит оставшуюся часть чемпионата мира 2022.
20-летний игрок обороны получил травму бедра в матче 2-го тура группового этапа с командой Уругвая (2:0). Он, напомним, был заменен досрочно.
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Команда Португалии занимает 1 место в таблице группы Н с 6 очками и досрочно обеспечила себе путевку в 1/8 финала. 2 декабря в 3-м туре португальцы сыграют со сборной Южной Кореи.
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