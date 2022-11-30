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Чемпионат мира
30 ноября 2022, 22:29 | Обновлено 30 ноября 2022, 22:34
653
0

Сборная Португалии до конца ЧМ-2022 лишилась защитника

У команды Фернанду Сантуша кадровая потеря

30 ноября 2022, 22:29 | Обновлено 30 ноября 2022, 22:34
653
0
Сборная Португалии до конца ЧМ-2022 лишилась защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Нуну Мендеш

Защитник сборной Португалии и французского «ПСЖ» Нуну Мендеш пропустит оставшуюся часть чемпионата мира 2022.

20-летний игрок обороны получил травму бедра в матче 2-го тура группового этапа с командой Уругвая (2:0). Он, напомним, был заменен досрочно.

Команда Португалии занимает 1 место в таблице группы Н с 6 очками и досрочно обеспечила себе путевку в 1/8 финала. 2 декабря в 3-м туре португальцы сыграют со сборной Южной Кореи.

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Нуну Мендеш ЧМ-2022 по футболу сборная Португалии по футболу
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Источник Record.pt
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