Сборная Португалии до конца ЧМ-2022 лишилась защитника

Защитник сборной Португалии и французского «ПСЖ» Нуну Мендеш пропустит оставшуюся часть чемпионата мира 2022.

20-летний игрок обороны получил травму бедра в матче 2-го тура группового этапа с командой Уругвая (2:0). Он, напомним, был заменен досрочно.

Следите за ЧМ-2022 в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua

Команда Португалии занимает 1 место в таблице группы Н с 6 очками и досрочно обеспечила себе путевку в 1/8 финала. 2 декабря в 3-м туре португальцы сыграют со сборной Южной Кореи.