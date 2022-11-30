Бен Уайт покинул расположение сборной Англии. Для него ЧМ закончен

Защитник сборной Англии Бен Уайт покинул расположение команды на чемпионате мира 2022 года и больше в Катар не вернется. Об этом сообщает пресс-служба Английской футбольной ассоциации.

Уайт покинул Катар «по личным причинам». Что именно имеется в виду – не известно.

25-летний защитник «Арсенала» так и не провел на чемпионате мира в Катаре ни одного матча. Сборная Англии уже завершила выступления в группе, пробившись в 1/8 финала с первого места в группе В.