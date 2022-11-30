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  4. Бен Уайт покинул расположение сборной Англии. Для него ЧМ закончен
Чемпионат мира
30 ноября 2022, 21:21 |
683
0

Бен Уайт покинул расположение сборной Англии. Для него ЧМ закончен

Защитник уехал по личным обстоятельствам

30 ноября 2022, 21:21 |
683
0
Бен Уайт покинул расположение сборной Англии. Для него ЧМ закончен
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Уайт

Защитник сборной Англии Бен Уайт покинул расположение команды на чемпионате мира 2022 года и больше в Катар не вернется. Об этом сообщает пресс-служба Английской футбольной ассоциации.

Уайт покинул Катар «по личным причинам». Что именно имеется в виду – не известно.

25-летний защитник «Арсенала» так и не провел на чемпионате мира в Катаре ни одного матча. Сборная Англии уже завершила выступления в группе, пробившись в 1/8 финала с первого места в группе В.

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Бен Уайт сборная Англии по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник England Football
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