Ханс-Дитер ФЛИК: «Мы будем счастливы, если выиграем у Коста-Рики»
Тренер сборной Германии – о матче против Коста-Рики
Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча третьего тура ЧМ-2022 против Коста-Рики (1 декабря):
«Если посмотреть на турнирной таблицу, то Коста-Рика еще может выйти в плей-офф. Если они и Испания победят, то Коста-Рика выходит дальше.
Я ожидаю, что против нас сыграет команда с оборонительным стилем – так же они действовали против Японии. Нам нужно найти хорошие решения против этого соперника.
Было бы очень неуважительно по отношению к Коста-Рике предполагать, что мы забьем 8 голов. Мы будем счастливы, если выиграем. Это наша задача. Мы видели оборонительные действия Коста-Рики против Японии. И мы уважаем это».
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