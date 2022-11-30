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  4. Ханс-Дитер ФЛИК: «Мы будем счастливы, если выиграем у Коста-Рики»
Чемпионат мира
30 ноября 2022, 19:50 |
170
0

Ханс-Дитер ФЛИК: «Мы будем счастливы, если выиграем у Коста-Рики»

Тренер сборной Германии – о матче против Коста-Рики

30 ноября 2022, 19:50 |
170
0
Ханс-Дитер ФЛИК: «Мы будем счастливы, если выиграем у Коста-Рики»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс Дитер Флик

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча третьего тура ЧМ-2022 против Коста-Рики (1 декабря):

«Если посмотреть на турнирной таблицу, то Коста-Рика еще может выйти в плей-офф. Если они и Испания победят, то Коста-Рика выходит дальше.

Я ожидаю, что против нас сыграет команда с оборонительным стилем – так же они действовали против Японии. Нам нужно найти хорошие решения против этого соперника.

Было бы очень неуважительно по отношению к Коста-Рике предполагать, что мы забьем 8 голов. Мы будем счастливы, если выиграем. Это наша задача. Мы видели оборонительные действия Коста-Рики против Японии. И мы уважаем это».

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Источник Bayern & Germany
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