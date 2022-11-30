Чемпионат мира30 ноября 2022, 18:32 |
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ВИДЕО. Тунис борется за плей-офф. Команда забила в ворота Франции
Команда забила во втором тайме
30 ноября 2022, 18:32 |
1342
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В матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира сборная Туниса забила гол в ворота Франции, сделав счет 1:0, отличился Хазри. Французы, которые уже вышли в плей-офф, играют резервным составом.
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