ВИДЕО. Австралия открыла счет в матче с Данией и близка к плей-офф

В среду, 30 ноября, проходит матч группового раунда чемпионата мира, в котором встречеются национальные сборные Австралии и Дании.

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На 60-й минуте нападающий «Мельбурн Сити» Меттью Леки в быстрой контратаке разобрался с защитниками сборной Дании и открыл счет в матче.

В случае победы Австралии именно эта команда выйдет в плей-офф со второго места в этом квартете.