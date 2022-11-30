Чемпионат мира30 ноября 2022, 18:25 | Обновлено 30 ноября 2022, 18:38
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ВИДЕО. Австралия открыла счет в матче с Данией и близка к плей-офф
В группе D стало очень интересно
30 ноября 2022, 18:25 | Обновлено 30 ноября 2022, 18:38
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В среду, 30 ноября, проходит матч группового раунда чемпионата мира, в котором встречеются национальные сборные Австралии и Дании.
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На 60-й минуте нападающий «Мельбурн Сити» Меттью Леки в быстрой контратаке разобрался с защитниками сборной Дании и открыл счет в матче.
В случае победы Австралии именно эта команда выйдет в плей-офф со второго места в этом квартете.
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Комментарии 1
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Почему шок ??? Дания переоцененная сборная как и Бельгия.Я за Австралию болею в этом матче.
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