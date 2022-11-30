Осака стала самой высокооплачиваемой спортсменкой в 2022 году

Известное издание Forbes составило рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира за 2022 год.

В топ-10 попали пять американок, а также представительниці Японии, Испании, Южной Кореи, Индии и Австралии. Большинство из них – теннисистки, также есть представительницы гольфа, баскетбола, спортивной гимнастики и даже бадминтона.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок в 2022 году

Наоми Осака (теннис): 57,3 миллиона долларов

Серена Уильямс (теннис): 45,9 млн долларов

Винус Уильямс (теннис): 11,3 млн долларов

Симона Байлз (спортивная гимнастика): 10,1 млн долларов

Гарбинье Мугуруса (теннис): 8,8 млн долларов

Ко Цзинь Йон (гольф): 7,5 млн долларов

Пусарла Венката Синдху (бадминтон): 7,2 млн долларов

Эшли Барти (теннис): 6,9 млн долларов

Нелли Корда (гольф): 5,9 млн долларов

Кендейс Паркер (баскетбол): 5,7 млн долларов