Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Осака стала самой высокооплачиваемой спортсменкой в 2022 году
WTA
30 ноября 2022, 18:51 | Обновлено 30 ноября 2022, 18:54
394
1

Осака стала самой высокооплачиваемой спортсменкой в 2022 году

В первой десятке не только теннисистки

30 ноября 2022, 18:51 | Обновлено 30 ноября 2022, 18:54
394
1
Осака стала самой высокооплачиваемой спортсменкой в 2022 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Известное издание Forbes составило рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира за 2022 год.

В топ-10 попали пять американок, а также представительниці Японии, Испании, Южной Кореи, Индии и Австралии. Большинство из них – теннисистки, также есть представительницы гольфа, баскетбола, спортивной гимнастики и даже бадминтона.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок в 2022 году

Наоми Осака (теннис): 57,3 миллиона долларов
Серена Уильямс (теннис): 45,9 млн долларов
Винус Уильямс (теннис): 11,3 млн долларов
Симона Байлз (спортивная гимнастика): 10,1 млн долларов
Гарбинье Мугуруса (теннис): 8,8 млн долларов
Ко Цзинь Йон (гольф): 7,5 млн долларов
Пусарла Венката Синдху (бадминтон): 7,2 млн долларов
Эшли Барти (теннис): 6,9 млн долларов
Нелли Корда (гольф): 5,9 млн долларов
Кендейс Паркер (баскетбол): 5,7 млн долларов

По теме:
Про Серену Уильямс написали научную статью. Раскрыли вопросы гендера
Серена Уильямс выложила фото ракетки: «Мне скучновато»
Наоми Осака оказалась под следствием из-за махинаций с криптовалютой
Наоми Осака Forbes Серена Уильямс Винус Уильямс Симона Байлз Гарбинье Мугуруса Эшли Барти
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Forbes
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Контиолахти-2022. Украинки провалили индивидуальную гонку
Биатлон | 30 ноября 2022, 15:45 8
Контиолахти-2022. Украинки провалили индивидуальную гонку
Контиолахти-2022. Украинки провалили индивидуальную гонку

Ни одной из представительниц Украины не удалось забежать в зачетную зону

Дело Матузалема закрыто. Шахтер более не является кредитором Сарагосы
Футбол | 30 ноября 2022, 09:30 5
Дело Матузалема закрыто. Шахтер более не является кредитором Сарагосы
Дело Матузалема закрыто. Шахтер более не является кредитором Сарагосы

Бразилец сбежал в Испанию более 15 лет назад, после чего началась судебная волокита

В плей-офф будет жарко. Определены две пары 1/8 финала чемпионата мира
Футбол | 30.11.2022, 00:23
В плей-офф будет жарко. Определены две пары 1/8 финала чемпионата мира
В плей-офф будет жарко. Определены две пары 1/8 финала чемпионата мира
Фанат рассказал, почему выбежал на ЧМ в футболке с надписью Спасите Украину
Футбол | 29.11.2022, 22:34
Фанат рассказал, почему выбежал на ЧМ в футболке с надписью Спасите Украину
Фанат рассказал, почему выбежал на ЧМ в футболке с надписью Спасите Украину
Много или мало? Известно, сколько заработали украинские теннисисты за сезон
Теннис | 30.11.2022, 07:30
Много или мало? Известно, сколько заработали украинские теннисисты за сезон
Много или мало? Известно, сколько заработали украинские теннисисты за сезон
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sashamar
Список явно свідчить про те, що там не так призові, як рекламні контракти. 
Перший трактат про шкідливість реклами відноситься начебто до 13-го сторіччя
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Павелко арестован на два месяца
Источник: Павелко арестован на два месяца
29.11.2022, 12:40 40
Футбол
Скандальная победа Шахтера, ничья Динамо, дерби не в пользу Днепра-1
Скандальная победа Шахтера, ничья Динамо, дерби не в пользу Днепра-1
29.11.2022, 13:26 3
Футбол
ФОТО. У испанских фанатов на ЧМ-2022 отобрали флаг полка Азов
ФОТО. У испанских фанатов на ЧМ-2022 отобрали флаг полка Азов
28.11.2022, 22:06 12
Война
СВИТОЛИНА: «День начался с вырванного зуба, а закончился чатом с Зеленским»
СВИТОЛИНА: «День начался с вырванного зуба, а закончился чатом с Зеленским»
29.11.2022, 23:48
Теннис
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
30.11.2022, 02:35 2
MMA
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
30.11.2022, 11:33 1
Футбол
Контиолахти-2022. Украинцы не попали в топ-25 в первой гонке сезона
Контиолахти-2022. Украинцы не попали в топ-25 в первой гонке сезона
29.11.2022, 15:56 4
Биатлон
Лукаку пришлось разнимать большую драку в сборной Бельгии
Лукаку пришлось разнимать большую драку в сборной Бельгии
29.11.2022, 11:28 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности