Осака стала самой высокооплачиваемой спортсменкой в 2022 году
В первой десятке не только теннисистки
Известное издание Forbes составило рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира за 2022 год.
В топ-10 попали пять американок, а также представительниці Японии, Испании, Южной Кореи, Индии и Австралии. Большинство из них – теннисистки, также есть представительницы гольфа, баскетбола, спортивной гимнастики и даже бадминтона.
Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок в 2022 году
Наоми Осака (теннис): 57,3 миллиона долларов
Серена Уильямс (теннис): 45,9 млн долларов
Винус Уильямс (теннис): 11,3 млн долларов
Симона Байлз (спортивная гимнастика): 10,1 млн долларов
Гарбинье Мугуруса (теннис): 8,8 млн долларов
Ко Цзинь Йон (гольф): 7,5 млн долларов
Пусарла Венката Синдху (бадминтон): 7,2 млн долларов
Эшли Барти (теннис): 6,9 млн долларов
Нелли Корда (гольф): 5,9 млн долларов
Кендейс Паркер (баскетбол): 5,7 млн долларов
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