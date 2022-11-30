Тренер Металлиста: «Команда надломилась в последних матчах. Будем работать»

Наставник «Металлиста» Олег Ратий оценил поражение от «Динамо» со счетом 0:3, а также подвел итог первой половине чемпионата Украины.

Харьковчане завершили первую половину чемпионата на 10-м месте.

– Игра была очень напряженной. В первом тайме мы сыграли в обороне более или менее нормально, но неудачно действовали при стандартных положениях, в результате чего пропустили первые два гола. Ну а потом класс «Динамо» сказался: при счете 2:0 соперник создал несколько голевых моментов еще до перерыва. Во втором тайме киевляне контролировали игру, но после перерыва мы немного огрызались и имели несколько моментов, чтобы забить.

– Известны ли уже планы команды на межсезонье и следующий сезон? Как вы будете готовиться?

– Это вы слишком скоро хотите знать. Наверное, ни одна команда не знает. Разве что, возможно, «Динамо» и «Шахтер"» строят планы… Пока мы возвращаемся в Ужгород, некоторые ребята разъедутся домой, но будем встречаться с руководством и решать, как работать дальше.

– По вашему мнению, как тренера, какая позиция больше нуждается в усилении зимой? И почему сегодня не играл Пидлепенец?

– Наверное, каждый тренер хочет усиления в каждую линию и на каждую позицию – мы не исключение. Вы видели, что у нас на некоторые матчи не хватает игроков, и мы должны ставить футболистов не на свои позиции. Пидлепенец вчера на игровой разминке получил повреждение. Хотели его сегодня поставить в состав, но с утра врач сказал, что он не может. Делали все, чтобы он вышел и был на лавочке, хотели выпустить его на второй тайм, но он не смог выйти на поле.

– Уже в течение пяти игр вы не забиваете на этом стадионе. С чем связана такая серия и как собираетесь ее решать?

– Наверное, вы правы. У нас здесь была неплохая игра с «Зарей», мы забивали голы и должны были не проиграть ту игру. Но так случилось, как случилось. Наверное, ребята психологически надломились в последних матчах. У нас были моменты в каждой игре, но мы не использовали их. Будем работать, зимой есть трансферное окно.