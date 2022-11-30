Буяльский красивым голом установил личный рекорд результативности в Динамо

В матче чемпионата Украины хавбек «Динамо» Виталий Буяльский забил красивый гол ударом со штрафного в ворота «Металлиста».

Для игрока забитый мяч стал 10-м в нынешнем сезоне УПЛ. Виталий за половину чемпионата побил личный рекорд результативности - ранее более девяти голов в сезоне он не забивал.

Всего в УПЛ у Буяльского 45 голов.

Сейчас Виталий в гонке бомбардиров сезона УПЛ занимает 2-е место, уступая Артему Довбику, у которого 11 голов.