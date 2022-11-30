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  4. Буяльский красивым голом установил личный рекорд результативности в Динамо
Украина. Премьер лига
30 ноября 2022, 17:19 | Обновлено 30 ноября 2022, 18:31
862
0

Буяльский красивым голом установил личный рекорд результативности в Динамо

У лидера команды уже 10 голов

30 ноября 2022, 17:19 | Обновлено 30 ноября 2022, 18:31
862
0
Буяльский красивым голом установил личный рекорд результативности в Динамо
ФК Динамо Киев

В матче чемпионата Украины хавбек «Динамо» Виталий Буяльский забил красивый гол ударом со штрафного в ворота «Металлиста».

Для игрока забитый мяч стал 10-м в нынешнем сезоне УПЛ. Виталий за половину чемпионата побил личный рекорд результативности - ранее более девяти голов в сезоне он не забивал.

Всего в УПЛ у Буяльского 45 голов.

Сейчас Виталий в гонке бомбардиров сезона УПЛ занимает 2-е место, уступая Артему Довбику, у которого 11 голов.

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Виталий Буяльский Динамо Киев чемпионат Украины по футболу
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Источник ФК Динамо Киев
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