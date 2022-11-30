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Украина. Премьер лига
30 ноября 2022, 16:34 |
205
1

Вице-президент Кривбасса: «Мы строим команду. И будем играть в еврокубках»

Артем Гагарин уверен, что команда в будущем вернется в еврокубки

30 ноября 2022, 16:34 |
205
1
Вице-президент Кривбасса: «Мы строим команду. И будем играть в еврокубках»
ФК Кривбасс

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин надеется, что в будущем команда сможет вернуться в еврокубки, где уже когда-то выступала.

«Очень хочется, чтобы следующий Суперкубок Украины сыграли в Донецке, Луганске, Мариуполе или Симферополе. Почему бы и нет? А может, через несколько лет и «Кривбасс» будет играть в Суперкубке. К этому нужно идти».

«Мы строим команду. Мы будем играть в еврокубках. Когда? Сейчас я не знаю, но мы там будем. Будем играть снова против «Пармы». Правда, «Парме» сейчас нужно немного подтянуться (улыбается). Все будет хорошо, я уверен. Продолжаем работать, как и болельщики должны работать на клуб, поддерживая его».

«А мы будем благодарить их вот такими матчами», – сказал Гагарин.

Команда Юрия Вернидуба не очень удачно провела первую часть сезона УПЛ, занимая 11-е место.

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Кривбасс Кривой Рог Артем Гагарин чемпионат Украины по футболу
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Источник ФК Кривбасс
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Комментарии 1
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Владислав Антонов
Все ж таки більш як півмільйонний Кривий Ріг заслуговує мати сильну футбольну команду.
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