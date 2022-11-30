Без Мбаппе, Гризманна и Жиру. Состав Франции на последний матч группы ЧМ

В 17:00 начнется матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 в квартете D. Сборная Франции, которая вышла в плей-офф, сыграет против Туниса.

Сборная Туниса, набравшая один пункт, занимает последнее место в группе. Наставник французов Дидье Дешам решил дать отдых лидерам, оставив в запасе Мбаппе, Гризманна, Жиру и других ведущих игроков.

Тунис: Дахмен, Мериах, Гандри, Таиби, Малул, Кечрида, Схири, Лайдуни, Слимане, Ромдхане, Хазри

Франция: Манданда, Диасси, Варан, Конате, Гендузи, Тчуамени, Камавинга, Коман, Фофана, Верету, Муани