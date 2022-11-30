«Без Довбика чемпионат не выиграть». Днепр-1 не готов продать лидера
В клубе мечтают о победе в чемпионате Украины
По информации ТаТоТаке, у руководства «Днепра-1» есть огромное желание выиграть чемпионат Украины, поэтому клуб не хочет зимой расставаться с ведущим форвардом Артемом Довбиком.
Команда Александра Кучера ушла на зимний перерыв лидером УПЛ.
«Все в клубе понимают, что без Довбика чемпионат УПЛ не выиграть. А желание выиграть титул у инвестора и руководства просто зашкаливает».
«Уверен, что в клубе найдут вариант договориться с Артемом, чей контракт истекает в конце 2023 года», — сказал журналист Михаил Спиваковский.
По информации ТаТоТаке, клуб готов отпустить Довбика минимум за 8-10 миллионов евро, половину из которых придется отдать клубу «Мидтьюлланд».
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