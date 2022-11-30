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  4. «Без Довбика чемпионат не выиграть». Днепр-1 не готов продать лидера
Украина. Премьер лига
30 ноября 2022, 15:47 |
933
1

«Без Довбика чемпионат не выиграть». Днепр-1 не готов продать лидера

В клубе мечтают о победе в чемпионате Украины

30 ноября 2022, 15:47 |
933
1
«Без Довбика чемпионат не выиграть». Днепр-1 не готов продать лидера
ФК Днепр-1

По информации ТаТоТаке, у руководства «Днепра-1» есть огромное желание выиграть чемпионат Украины, поэтому клуб не хочет зимой расставаться с ведущим форвардом Артемом Довбиком.

Команда Александра Кучера ушла на зимний перерыв лидером УПЛ.

«Все в клубе понимают, что без Довбика чемпионат УПЛ не выиграть. А желание выиграть титул у инвестора и руководства просто зашкаливает».

«Уверен, что в клубе найдут вариант договориться с Артемом, чей контракт истекает в конце 2023 года», — сказал журналист Михаил Спиваковский.

По информации ТаТоТаке, клуб готов отпустить Довбика минимум за 8-10 миллионов евро, половину из которых придется отдать клубу «Мидтьюлланд».

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Днепр-1 Артем Довбик чемпионат Украины по футболу
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Источник ТаТоТаке
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Комментарии 1
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Фанькин кот
Мы тут с котами Леона маленько перетерели эту темку и вот что решили: пердяне каломойшинские и чемпионами не станут, и Довбик от них безплатно уйдёт и на халяву кому-то достанется. Скорей всего Шахте после продажи Мудрика.
Отака ***ня малята
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