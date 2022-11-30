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  4. ВИДЕО. Ассист от Кендзеры. Цыганков забил третий гол Металлисту
Украина. Премьер лига
30 ноября 2022, 15:44 | Обновлено 30 ноября 2022, 16:03
655
0

ВИДЕО. Ассист от Кендзеры. Цыганков забил третий гол Металлисту

«Динамо» снова огорчило харьковчан

30 ноября 2022, 15:44 | Обновлено 30 ноября 2022, 16:03
655
0
ВИДЕО. Ассист от Кендзеры. Цыганков забил третий гол Металлисту
ФК Динамо Киев

В среду, 30 ноября, проходит перенесенный матч 8-го тура чемпионата Украины по футболу между киевским «Динамо» и харьковским «Металлистом».

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На 78-й минуте лидер киевского «Динамо» Виктор Цыганков откликнулся на передачу Томаша Кендзеры и сделал счет разгромным – 3:0.

В текущем сезоне Цыганков забил шестой гол в УПЛ. Также не его счету 5 ассистов.

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Источник Sport.ua
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