Украина. Премьер лига30 ноября 2022, 15:44 | Обновлено 30 ноября 2022, 16:03
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ВИДЕО. Ассист от Кендзеры. Цыганков забил третий гол Металлисту
«Динамо» снова огорчило харьковчан
30 ноября 2022, 15:44 | Обновлено 30 ноября 2022, 16:03
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В среду, 30 ноября, проходит перенесенный матч 8-го тура чемпионата Украины по футболу между киевским «Динамо» и харьковским «Металлистом».
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На 78-й минуте лидер киевского «Динамо» Виктор Цыганков откликнулся на передачу Томаша Кендзеры и сделал счет разгромным – 3:0.
В текущем сезоне Цыганков забил шестой гол в УПЛ. Также не его счету 5 ассистов.
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