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  4. ВИДЕО. Немецкий комментатор обозвал президента ФИФА клоуном
Чемпионат мира
30 ноября 2022, 15:33 |
1322
0

ВИДЕО. Немецкий комментатор обозвал президента ФИФА клоуном

Проведение чемпионата мира в Катаре понравилось не всем

30 ноября 2022, 15:33 |
1322
0
ВИДЕО. Немецкий комментатор обозвал президента ФИФА клоуном
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 29 ноября, состоялся матч 3-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе А между сборными Эквадора и Сенегала на Международном стадионе Халифа в Дохе.

Отметим, что на этой встрече присутствовал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Во время трансляции немецкий комментатор в прямом эфире раскритиковал Инфантино за проведение чемпионата мира в Катаре.

«В отличие от цирка, клоун сидит на трибунах во время матчей чемпионата мира», – заявил комментатор, сделав прозрачный намек на президента ФИФА.

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Источник Sport.ua
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