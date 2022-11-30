ВИДЕО. Немецкий комментатор обозвал президента ФИФА клоуном
Проведение чемпионата мира в Катаре понравилось не всем
Во вторник, 29 ноября, состоялся матч 3-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе А между сборными Эквадора и Сенегала на Международном стадионе Халифа в Дохе.
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Отметим, что на этой встрече присутствовал президент ФИФА Джанни Инфантино.
Во время трансляции немецкий комментатор в прямом эфире раскритиковал Инфантино за проведение чемпионата мира в Катаре.
«В отличие от цирка, клоун сидит на трибунах во время матчей чемпионата мира», – заявил комментатор, сделав прозрачный намек на президента ФИФА.
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