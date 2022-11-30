Украина. Премьер лига30 ноября 2022, 15:06 |
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ВИДЕО. Ванат удвоил преимущество Динамо в матче с Металлистом
Владислав забил пятый гол в чемпионате
30 ноября 2022, 15:06 |
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В среду, 30 ноября, проходит перенесенный матч 8-го тура чемпионата Украины по футболу между киевским «Динамо» и харьковским «Металлистом».
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На 29-й минуте счет удвоил Владислав Ванат. Защитник харьковчан Егор Клименчук пытался выбить мяч после навеса в штрафную площадь, но попал в ногу нападающему столичного клуба.
Для Ваната это пятый гол в УПЛ в текущем сезоне.
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