ВИДЕО. Ванат удвоил преимущество Динамо в матче с Металлистом

В среду, 30 ноября, проходит перенесенный матч 8-го тура чемпионата Украины по футболу между киевским «Динамо» и харьковским «Металлистом».

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На 29-й минуте счет удвоил Владислав Ванат. Защитник харьковчан Егор Клименчук пытался выбить мяч после навеса в штрафную площадь, но попал в ногу нападающему столичного клуба.

Для Ваната это пятый гол в УПЛ в текущем сезоне.