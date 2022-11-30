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  4. ВИДЕО. Ванат удвоил преимущество Динамо в матче с Металлистом
Украина. Премьер лига
30 ноября 2022, 15:06 |
598
0

ВИДЕО. Ванат удвоил преимущество Динамо в матче с Металлистом

Владислав забил пятый гол в чемпионате

30 ноября 2022, 15:06 |
598
0
ВИДЕО. Ванат удвоил преимущество Динамо в матче с Металлистом
ФК Динамо Киев

В среду, 30 ноября, проходит перенесенный матч 8-го тура чемпионата Украины по футболу между киевским «Динамо» и харьковским «Металлистом».

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На 29-й минуте счет удвоил Владислав Ванат. Защитник харьковчан Егор Клименчук пытался выбить мяч после навеса в штрафную площадь, но попал в ногу нападающему столичного клуба.

Для Ваната это пятый гол в УПЛ в текущем сезоне.

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Источник Sport.ua
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