ВИДЕО. Что американцы знают о Роналду и Месси?

Будем честными, мало кто из нас, если вообще есть хоть кто-то, знают звёзд бейсбола, американского футбола, гольфа и многих других видов спорта популярных за океаном. Но всё же, разве возможно не знать Роналду или Месси? Узнаем в этом ролике!