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  4. ВИДЕО. Что американцы знают о Роналду и Месси?
Чемпионат мира
30 ноября 2022, 14:43 |
362
0

ВИДЕО. Что американцы знают о Роналду и Месси?

Все очень плохо

30 ноября 2022, 14:43 |
362
0
ВИДЕО. Что американцы знают о Роналду и Месси?
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Будем честными, мало кто из нас, если вообще есть хоть кто-то, знают звёзд бейсбола, американского футбола, гольфа и многих других видов спорта популярных за океаном. Но всё же, разве возможно не знать Роналду или Месси? Узнаем в этом ролике!

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Источник Sport.ua
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