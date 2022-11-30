Чемпионат мира30 ноября 2022, 14:43 |
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ВИДЕО. Что американцы знают о Роналду и Месси?
Все очень плохо
30 ноября 2022, 14:43 |
362
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Будем честными, мало кто из нас, если вообще есть хоть кто-то, знают звёзд бейсбола, американского футбола, гольфа и многих других видов спорта популярных за океаном. Но всё же, разве возможно не знать Роналду или Месси? Узнаем в этом ролике!
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