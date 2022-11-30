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  4. ВИДЕО. Буяльский ударом со штрафного открыл счет в матче с Металлистом
Украина. Премьер лига
30 ноября 2022, 14:33 | Обновлено 30 ноября 2022, 14:59
1181
0

ВИДЕО. Буяльский ударом со штрафного открыл счет в матче с Металлистом

Вратарь харьковского клуба Орест Костик допустил ошибку

30 ноября 2022, 14:33 | Обновлено 30 ноября 2022, 14:59
1181
0
ВИДЕО. Буяльский ударом со штрафного открыл счет в матче с Металлистом
ФК Динамо Киев. Денис Попов и Виталий Буяльский

В среду, 30 ноября, проходит перенесенный матч 8-го тура чемпионата Украины по футболу между киевским «Динамо» и харьковским «Металлистом».

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На 20-й минуте счет в этой встрече открыл Виталий Буяльский, который реализовал штрафной удар.

Следует отметить, что в этом эпизоде не лучшим образом сыграл и вратарь харьковского клуба Орест Костик, который сначала сделал движение в другую сторону.

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Источник Sport.ua
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