ВИДЕО. Буяльский ударом со штрафного открыл счет в матче с Металлистом

В среду, 30 ноября, проходит перенесенный матч 8-го тура чемпионата Украины по футболу между киевским «Динамо» и харьковским «Металлистом».

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На 20-й минуте счет в этой встрече открыл Виталий Буяльский, который реализовал штрафной удар.

Следует отметить, что в этом эпизоде не лучшим образом сыграл и вратарь харьковского клуба Орест Костик, который сначала сделал движение в другую сторону.