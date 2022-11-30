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Украина. Премьер лига
30 ноября 2022, 15:12 |
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0

Ярких побед и трофеев. Шахтер поздравил Йовичевича с 49-летием

Хорватский специалист хорошо проявил себя на высоком уровне

30 ноября 2022, 15:12 |
90
0
Ярких побед и трофеев. Шахтер поздравил Йовичевича с 49-летием
ФК Шахтер. Игор Йовичевич

Донецкий «Шахтер» поздравил главного тренера Игора Йовичевича с 49-летием.

«Игорю Йовичевичу – 49! С днем рождения, Мистер!

Поздравляем главного тренера и желаем мира и крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, больших профессиональных достижений, новых ярких побед и трофеев с «Шахтером»!», – сказано в поздравлении.

Йовичевич возглавил «горняков» летом 2022-го. За это время провел на посту главного тренера «Шахтера» 19 матчей, 11 из которых выиграл. Также он вывел команду в весеннюю часть еврокубков. В чемпионате донецкий клуб идет на втором месте.

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Игор Йовичевич Шахтер Донецк день рождения
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Источник Sport.ua
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