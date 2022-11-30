Ярких побед и трофеев. Шахтер поздравил Йовичевича с 49-летием
Хорватский специалист хорошо проявил себя на высоком уровне
Донецкий «Шахтер» поздравил главного тренера Игора Йовичевича с 49-летием.
«Игорю Йовичевичу – 49! С днем рождения, Мистер!
Поздравляем главного тренера и желаем мира и крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, больших профессиональных достижений, новых ярких побед и трофеев с «Шахтером»!», – сказано в поздравлении.
Йовичевич возглавил «горняков» летом 2022-го. За это время провел на посту главного тренера «Шахтера» 19 матчей, 11 из которых выиграл. Также он вывел команду в весеннюю часть еврокубков. В чемпионате донецкий клуб идет на втором месте.
🧡 Ігору Йовічевічу – 49! З днем народження, Містере!— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 30, 2022
Вітаємо головного тренера і зичимо миру та міцного здоров’я, сімейного щастя й добробуту, великих професійних досягнень, нових яскравих перемог і трофеїв із «Шахтарем»!#Shakhtar #Шахтар pic.twitter.com/QduNNjjAg8
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