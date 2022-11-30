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Украина. Премьер лига
30 ноября 2022, 13:24 |
924
1

Динамо – Металлист. Стартовые составы команд

Тренеры определились с составами на перенесенный матч 8-го тура УПЛ

30 ноября 2022, 13:24 |
924
1
Динамо – Металлист. Стартовые составы команд
ФК Динамо Киев

В среду, 30 ноября, состоится матч перенесенного 8-го тура чемпионата Украины по футболу между киевским «Динамо» и харьковским «Металлистом».

Игра состоится на стадионе «Динамо» имени В. Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Динамо»: Бущан – Вивчаренко, Попов, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Лонвейк, Цыганков, Буяльский, Ванат.

Запасные: Нещерет, Дубинчак, Бурда, Сирота, Кравченко, Караваев, Тымчик, Андриевский, Кабаев, Перрис, Кулач, Беседин.

«Металлист»: Костик – Клименчук, Мизюк, Порох, Кныш, Каплиенко, Багачанский, Танковский, Рязанцев, Картушов, Прядун.

Запасные: Рыбка, Шопин, Ралюченко, Чидомере, Демченко, Панасенко, Синчук, Подлепенец, Романюк, Коркишко, Зновенко.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Andr_Egor
А че Забарный в основе?! Он в 6-ом туре прямую красную получал с Шахтером!!!  Картушова с основы убрать
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