Динамо – Металлист. Стартовые составы команд

В среду, 30 ноября, состоится матч перенесенного 8-го тура чемпионата Украины по футболу между киевским «Динамо» и харьковским «Металлистом».

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Игра состоится на стадионе «Динамо» имени В. Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Динамо»: Бущан – Вивчаренко, Попов, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Лонвейк, Цыганков, Буяльский, Ванат.

Запасные: Нещерет, Дубинчак, Бурда, Сирота, Кравченко, Караваев, Тымчик, Андриевский, Кабаев, Перрис, Кулач, Беседин.

«Металлист»: Костик – Клименчук, Мизюк, Порох, Кныш, Каплиенко, Багачанский, Танковский, Рязанцев, Картушов, Прядун.

Запасные: Рыбка, Шопин, Ралюченко, Чидомере, Демченко, Панасенко, Синчук, Подлепенец, Романюк, Коркишко, Зновенко.