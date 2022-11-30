Динамо – Металлист. Стартовые составы команд
Тренеры определились с составами на перенесенный матч 8-го тура УПЛ
В среду, 30 ноября, состоится матч перенесенного 8-го тура чемпионата Украины по футболу между киевским «Динамо» и харьковским «Металлистом».
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Игра состоится на стадионе «Динамо» имени В. Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени.
Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:
«Динамо»: Бущан – Вивчаренко, Попов, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Лонвейк, Цыганков, Буяльский, Ванат.
Запасные: Нещерет, Дубинчак, Бурда, Сирота, Кравченко, Караваев, Тымчик, Андриевский, Кабаев, Перрис, Кулач, Беседин.
«Металлист»: Костик – Клименчук, Мизюк, Порох, Кныш, Каплиенко, Багачанский, Танковский, Рязанцев, Картушов, Прядун.
Запасные: Рыбка, Шопин, Ралюченко, Чидомере, Демченко, Панасенко, Синчук, Подлепенец, Романюк, Коркишко, Зновенко.
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