Шахтер U-19 – Ингулец U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 30 ноября, состоится матч 11-го тура чемпионата Украины по футболу U-19 между донецким «Шахтером U-19» и «Ингульцом U-19».

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Игра состоится на стадионе «Княжа Арена» в селе Щасливе. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени.