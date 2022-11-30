Молодежные турниры30 ноября 2022, 11:15 |
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Шахтер U-19 – Ингулец U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 11-го тура чемпионата Украины по футболу U-19 в 13:00
30 ноября 2022, 11:15 |
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В среду, 30 ноября, состоится матч 11-го тура чемпионата Украины по футболу U-19 между донецким «Шахтером U-19» и «Ингульцом U-19».
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Игра состоится на стадионе «Княжа Арена» в селе Щасливе. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени.
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