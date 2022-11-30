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Чемпионат мира
30 ноября 2022, 10:38 | Обновлено 30 ноября 2022, 10:40
81
0

Австралия – Дания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 ноября в 17:00 поединок Мундиаля-2022

30 ноября 2022, 10:38 | Обновлено 30 ноября 2022, 10:40
81
0
Австралия – Дания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 30 ноября, состоится матч группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Австралии и Дании.

Поединок состоится на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Начало матча в 17:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Австралия – Дания.

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Источник Sport.ua
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