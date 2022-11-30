Чемпионат мира30 ноября 2022, 10:38 | Обновлено 30 ноября 2022, 10:40
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Австралия – Дания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 ноября в 17:00 поединок Мундиаля-2022
30 ноября 2022, 10:38 | Обновлено 30 ноября 2022, 10:40
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В среду, 30 ноября, состоится матч группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Австралии и Дании.
Поединок состоится на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Начало матча в 17:00 по киевскому времени.
В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Австралия – Дания.
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