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Украина. Премьер лига
30 ноября 2022, 10:20 |
497
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Металлист

Поединок состоится в среду, 30 ноября

30 ноября 2022, 10:20 |
497
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Металлист
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В среду, 30 ноября, состоится матч перенесенного 8-го тура чемпионата Украины по футболу между киевским «Динамо» и харьковским «Металлистом».

Игра состоится на стадионе «Динамо» имени В. Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будет транслировать телеканал 2+2.

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Источник Sport.ua
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