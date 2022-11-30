Украина. Премьер лига30 ноября 2022, 10:20 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Металлист
Поединок состоится в среду, 30 ноября
30 ноября 2022, 10:20 |
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В среду, 30 ноября, состоится матч перенесенного 8-го тура чемпионата Украины по футболу между киевским «Динамо» и харьковским «Металлистом».
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Игра состоится на стадионе «Динамо» имени В. Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени.
В Украине поединок будет транслировать телеканал 2+2.
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