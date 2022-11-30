Динамо Киев

30.11.2022 14:00 - : -
Украина. Премьер лига30 ноября 2022, 08:50 |
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Динамо – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 8-го тура УПЛ
30 ноября 2022, 08:50 |
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В среду, 30 ноября, состоится матч перенесенного 8-го тура чемпионата Украины по футболу между киевским «Динамо» и харьковским «Металлистом».
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Игра состоится на стадионе имени В. Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени.
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