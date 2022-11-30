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30 ноября 2022, 08:50 |
375
0

Динамо – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 8-го тура УПЛ

30 ноября 2022, 08:50 |
375
0
Динамо – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

В среду, 30 ноября, состоится матч перенесенного 8-го тура чемпионата Украины по футболу между киевским «Динамо» и харьковским «Металлистом».

Игра состоится на стадионе имени В. Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

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Источник Sport.ua
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