ВИДЕО. На юниорском турнире в академии Надаля прозвучал российский гимн
Организаторы порадовали удивленных русских
Организаторы соревнований Ten Pro на церемонии открытия включили гимн россии.
Юниорский турнир на Мальорке Ten Pro Global Tennis Junior Tour проходит в академии звездного испанского теннисиста Рафаэля Надаля. Сам тур не находится под эгидой международных теннисных ассоциаций, которые применили санкции к россиянам в виде запрета использовать гимн и флаг.
Но организаторы сами могли поступить иначе и не играть на церемонии гимн, который не просто является символом государства, ведущего войну, но и средством пыток, ведь его заставляют учить украинских детей на оккупированных территориях или гражданских и военных в плену. На видео слышно, как сами россияне на трибунах (родственники участников) были приятно удивлены, что услышали свой гимн.
Основателем тура Ten Pro является серб Горан Новакович, соревнования среди юниоров в течение года проходят в различных известных академиях: академиях Надаля, Муратоглу, Клейстерс, IMG и других. Сообщается, участники тура могут заработать очки в рейтинг UTR.
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