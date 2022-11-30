КЕЙРУШ: «Сказка закончилась. Иран заслуживал забить во втором тайме»

Наставник сборной Ирана Карлуш Кейруш против США (0:3) прокомментировал последний матч команды на ЧМ-2022:.

«Вовлечение команды в политику? Мы живем в мире, полном идиотизма, чепухи, лжи. Это все происходит. Кто угодно может говорить, на основе любой информации или анонимного источника. В любом случае, я не профессионал прессы, вам лучше меня знать. Через два часа идиотизм становится правдой, и это прискорбно, но мы должны извлечь из этого урок.

Благодаря работе, сплоченности и разговорам, которые у нас были, игроки мало-помалу поняли и вернулись к своим корням. Они поняли, кто они, за кого играют и какую миссию несут, когда надевают майку Ирана. Я очень горжусь тем, что они дали такой отклик на поле и боролись за сборную.

Сказка закончилась. Мы заслуживали забить во втором тайме. Но в футболе нет справедливости. Есть реальность, и нужно к ней готовиться, чтобы в следующий раз быть лучше. Жизнь продолжается, нужно готовиться к следующим играм. Эпизод, когда не назначили пенальти? Я еще его не видел. Нет смысла уже обсуждать это, матч закончен».

Сборная США набрала 5 очков и со второго места вышла в плей-офф, где сыграет против команды Нидерландов. Иран выбыл из соревнований, набрав 3 очка.