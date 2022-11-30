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  4. КЕЙРУШ: «Сказка закончилась. Иран заслуживал забить во втором тайме»
Чемпионат мира
30 ноября 2022, 06:00 | Обновлено 30 ноября 2022, 06:24
583
1

КЕЙРУШ: «Сказка закончилась. Иран заслуживал забить во втором тайме»

Сборная Ирана выбыла из соревнований, набрав в группе 3 очка из 9 возможных

30 ноября 2022, 06:00 | Обновлено 30 ноября 2022, 06:24
583
1
КЕЙРУШ: «Сказка закончилась. Иран заслуживал забить во втором тайме»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлуш Кейруш

Наставник сборной Ирана Карлуш Кейруш против США (0:3) прокомментировал последний матч команды на ЧМ-2022:.

«Вовлечение команды в политику? Мы живем в мире, полном идиотизма, чепухи, лжи. Это все происходит. Кто угодно может говорить, на основе любой информации или анонимного источника. В любом случае, я не профессионал прессы, вам лучше меня знать. Через два часа идиотизм становится правдой, и это прискорбно, но мы должны извлечь из этого урок.

Благодаря работе, сплоченности и разговорам, которые у нас были, игроки мало-помалу поняли и вернулись к своим корням. Они поняли, кто они, за кого играют и какую миссию несут, когда надевают майку Ирана. Я очень горжусь тем, что они дали такой отклик на поле и боролись за сборную.

Сказка закончилась. Мы заслуживали забить во втором тайме. Но в футболе нет справедливости. Есть реальность, и нужно к ней готовиться, чтобы в следующий раз быть лучше. Жизнь продолжается, нужно готовиться к следующим играм. Эпизод, когда не назначили пенальти? Я еще его не видел. Нет смысла уже обсуждать это, матч закончен».

Сборная США набрала 5 очков и со второго места вышла в плей-офф, где сыграет против команды Нидерландов. Иран выбыл из соревнований, набрав 3 очка.

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Источник A Bola
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kryakr
счет 0:1 а не 0:3
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