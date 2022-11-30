СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 ноября

В среду, 30 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

14:00 Динамо – Металлист

1.34 – 5.10 – 9.10

17:00 Австралия – Дания

7.20 – 4.46 – 1.50

17:00 Тунис – Франция

8.50 – 4.94 – 1.42

21:00 Польша – Аргентина

8.90 – 4.40 – 1.46

21:00 Саудовская Аравия – Мексика

5.05 – 4.00 – 1.73

ТЕННИС

11:00 Вероника Фалковска – Даяна Ястремская

4.52 – 1.21

15:30 Пемра Озген – Катерина Байндл

5.65 – 1.13

16:30 Алексей Крутых – Педро Соуса

1.64 – 2.18

15:30 Ребекка Петерсон – Дарья Снигур

1.73 – 2.11

БАСКЕТБОЛ

19:00 Прометей – Ратиофарм Ульм

1.42 – 2.81