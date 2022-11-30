СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 ноября
Важные события во всех видах спорта
В среду, 30 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
14:00 Динамо – Металлист
17:00 Австралия – Дания
17:00 Тунис – Франция
21:00 Польша – Аргентина
21:00 Саудовская Аравия – Мексика
ТЕННИС
11:00 Вероника Фалковска – Даяна Ястремская
15:30 Пемра Озген – Катерина Байндл
16:30 Алексей Крутых – Педро Соуса
15:30 Ребекка Петерсон – Дарья Снигур
БАСКЕТБОЛ
19:00 Прометей – Ратиофарм Ульм
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