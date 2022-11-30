Чемпионат мира30 ноября 2022, 18:00 | Обновлено 30 ноября 2022, 19:58
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Хорватия - Бельгия. Смотреть онлайн LIVE трансляцию ЧМ-2022
Смотрите 1 декабря матч 3-го тура групповой стадии ЧМ-2022 в Катаре
30 ноября 2022, 18:00 | Обновлено 30 ноября 2022, 19:58
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В четверг, 1 декабря, состоится матч 3-го тура группового турнира чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Хорватии и Бельгии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало встречи - в 17:00 по Киеву.
Хорватия - Бельгия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Игру можно посмотреть в прямом эфире на видеосервисе MEGOGO.
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