Чемпионат мира30 ноября 2022, 17:58 | Обновлено 30 ноября 2022, 19:58
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Хорватия - Бельгия
Матч третьего тура группы F ЧМ-2022
30 ноября 2022, 17:58 | Обновлено 30 ноября 2022, 19:58
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В четверг, 1 декабря, состоится матч 3-го тура группового турнира чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Хорватии и Бельгии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало встречи - в 17:00 по Киеву.
Хорватия - Бельгия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Игру можно посмотреть в прямом эфире на видеосервисе MEGOGO.
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