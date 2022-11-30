В четверг, 1 декабря, состоится матч 3-го тура группового турнира чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Хорватии и Бельгии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало встречи - в 17:00 по Киеву.

Хорватия - Бельгия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

Игру можно посмотреть в прямом эфире на видеосервисе MEGOGO.