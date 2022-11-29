Чемпионат мира29 ноября 2022, 22:29 | Обновлено 29 ноября 2022, 22:43
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ВИДЕО. Дубль Рэшфорда, Фоден. Англия отгрузила Уэльсу 3 мяча во 2-м тайме
Для выхода дальше английскую сборную устраивает даже ничья
29 ноября 2022, 22:29 | Обновлено 29 ноября 2022, 22:43
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29 ноября в 21:00 проходит матч 3-го тура чемпионата мира 2022, в котором встречаются сборные Уэльса и Англии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды играют на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне. Для выхода дальше английскую сборную устраивает даже ничья.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Англия отгрузила Уэльсу 3 гола на старте 2-го тайма. Отличились Маркус Рэшфорд (дважды) и Фил Фоден (3:0 в пользу англичан).
ГОЛ! 0:1. Рэшфорд, 50 мин.
ГОЛ! 0:2. Фоден, 52 мин.
ГОЛ! 0:3. Рэшфорд, 68 мин
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