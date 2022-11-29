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Чемпионат мира
29 ноября 2022, 22:29 | Обновлено 29 ноября 2022, 22:43
181
0

ВИДЕО. Дубль Рэшфорда, Фоден. Англия отгрузила Уэльсу 3 мяча во 2-м тайме

Для выхода дальше английскую сборную устраивает даже ничья

29 ноября 2022, 22:29 | Обновлено 29 ноября 2022, 22:43
181
0
ВИДЕО. Дубль Рэшфорда, Фоден. Англия отгрузила Уэльсу 3 мяча во 2-м тайме
Getty Images/Global Images Ukraine

29 ноября в 21:00 проходит матч 3-го тура чемпионата мира 2022, в котором встречаются сборные Уэльса и Англии.

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Команды играют на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне. Для выхода дальше английскую сборную устраивает даже ничья.

Англия отгрузила Уэльсу 3 гола на старте 2-го тайма. Отличились Маркус Рэшфорд (дважды) и Фил Фоден (3:0 в пользу англичан).

ГОЛ! 0:1. Рэшфорд, 50 мин.

ГОЛ! 0:2. Фоден, 52 мин.

ГОЛ! 0:3. Рэшфорд, 68 мин

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Источник Sport.ua
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