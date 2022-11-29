ФОТО. Болельщики сборной США вывесили украинский флаг на матче с Ираном

29 ноября на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе проходит матч 3-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022 между сборными Ирана и США.

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Во время матча на трибуне болельщиков американцев появился флаг Украины, на котором по-английски было написано: «Слава Украине».

Отметим, что Иран поставляет россии беспилотники-камикадзе для ударов по территории Украины.