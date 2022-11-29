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Украина. Премьер лига
29 ноября 2022, 22:02 |
249
0

Известны судейские назначения на перенесенные матчи 7-го тура УПЛ

Встречи состоятся первого и второго декабря

29 ноября 2022, 22:02 |
249
0
Известны судейские назначения на перенесенные матчи 7-го тура УПЛ
УАФ. Роман Блавацкий

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на перенесенные матчи 7-го тура УПЛ.

7 тур

01 декабря

13.00. «Заря» – «Колос». Киев. Стадион «Динамо» им. В. В. Лобановского. Арбитр – Роман Блавацкий (Львов). Ассистенты арбитра - Владимир Володин (Херсон), Андрей Скрипка (Кропивницкий), четвертый арбитр - Алексей Деревинский (Хмельницкий).

02 декабря

13.00. «Черноморец» – «Кривбасс». Одесса. Стадион «Черноморец». 13.00. Арбитр – Игорь Пасхал (Херсон). Ассистенты арбитра – Максим Чос (Киев), Тарас Клименко (Киев), четвертый арбитр – Анатолий Абдула (Харьков).

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Источник Sport.ua
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