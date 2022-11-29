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Чемпионат мира
29 ноября 2022, 20:08 | Обновлено 29 ноября 2022, 20:10
356
0

Иран – США. Известны стартовые составы на принципиальный матч

Встреча начнется в 21:00 по Киеву

29 ноября 2022, 20:08 | Обновлено 29 ноября 2022, 20:10
356
0
Иран – США. Известны стартовые составы на принципиальный матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Пулишич

Во вторник, 29 ноября, состоится матч группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Ирана и США.

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Поединок состоится на стадионе «Эль-Туммама» в Дохе. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.

Стартовые составы

Иран: Беиранванд, Резаян, Хоссейни, Пуралиганджи, Мохаммади, Нуроллахи, Эззатоллахи, Хаджсафи, Голизаде, Азмун, Тареми.

США: Тернер, Дест, Картер-Викерс, Рим, Робинсон, Маккенни, Адамс, Муса, Пулишич, Веа, Сарджент.

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Источник Sport.ua
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