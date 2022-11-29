Иран – США. Известны стартовые составы на принципиальный матч

Во вторник, 29 ноября, состоится матч группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Ирана и США.

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Поединок состоится на стадионе «Эль-Туммама» в Дохе. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.

Стартовые составы

Иран: Беиранванд, Резаян, Хоссейни, Пуралиганджи, Мохаммади, Нуроллахи, Эззатоллахи, Хаджсафи, Голизаде, Азмун, Тареми.

США: Тернер, Дест, Картер-Викерс, Рим, Робинсон, Маккенни, Адамс, Муса, Пулишич, Веа, Сарджент.