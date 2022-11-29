Леброн Джеймс имеет самый большой процент фальшивых подписчиков в Instagram

Звездный португальский футболист Криштиану Роналду недавно стал первым человеком, число подписчиков которого в Instagram достигло 500 миллионов. Но при этом ресурс Scams.info сообщает, что 25,16 процента его подписчиков оцениваются как фейковые (124,6 млн).

Среди спортсменов больший процент ненастоящих подписчиков имеет лишь баскетболист Леброн Джеймс (26,17%). Отметим, что в первой десятке этого не самого приятного рейтинга он единственный не футболист.

Спортсмены с самым высоким процентом фальшивых подписчиков:

1. Леброн Джеймс (26,17%)

2. Криштиану Роналду (25,16%)

3. Гарет Бэйл (24,62%)

4. Карим Бензема (24,40%)

5. Марсело (23,78%)

6. Поль Погба (23,65%)

7. Серхио Рамос (23,39%)

8. Лионель Месси (23,29%)

9. Дэвид Бекхэм (23,25%)

10. Златан Ибрагимович (23,13%)