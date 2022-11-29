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  4. Переговоры Шахтера с Сабуртало по Гочолеишвили длились несколько месяцев
Украина. Премьер лига
29 ноября 2022, 16:32 |
1189
0

Переговоры Шахтера с Сабуртало по Гочолеишвили длились несколько месяцев

Сумма трансфера сторонами не разглашается

29 ноября 2022, 16:32 |
1189
0
Переговоры Шахтера с Сабуртало по Гочолеишвили длились несколько месяцев
fcsaburtalo.ge

Грузинский «Сабуртало» подтвердил переход 21-летнего правого защитника Георгия Гочолеишвили в донецкий «Шахтер».

Переговоры между клубами длились несколько месяцев, и в итоге были успешно завершены.

Гочолеишвили предварительно успешно прошел медицинский осмотр в «Шахтере», игроком которого станет на пять лет, начиная с 1 января 2023 года.

Сумма сделки клубами не разглашается.

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Гиорги Гочолеишвили Сабуртало Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ
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Источник ФК Сабуртало
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