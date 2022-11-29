Переговоры Шахтера с Сабуртало по Гочолеишвили длились несколько месяцев

Грузинский «Сабуртало» подтвердил переход 21-летнего правого защитника Георгия Гочолеишвили в донецкий «Шахтер».

Переговоры между клубами длились несколько месяцев, и в итоге были успешно завершены.

Гочолеишвили предварительно успешно прошел медицинский осмотр в «Шахтере», игроком которого станет на пять лет, начиная с 1 января 2023 года.

Сумма сделки клубами не разглашается.