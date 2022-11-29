Украина. Премьер лига29 ноября 2022, 16:32 |
1189
0
Переговоры Шахтера с Сабуртало по Гочолеишвили длились несколько месяцев
Сумма трансфера сторонами не разглашается
29 ноября 2022, 16:32 |
1189
0
Грузинский «Сабуртало» подтвердил переход 21-летнего правого защитника Георгия Гочолеишвили в донецкий «Шахтер».
Переговоры между клубами длились несколько месяцев, и в итоге были успешно завершены.
Гочолеишвили предварительно успешно прошел медицинский осмотр в «Шахтере», игроком которого станет на пять лет, начиная с 1 января 2023 года.
Сумма сделки клубами не разглашается.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 ноября 2022, 10:30 30
Не самое приятное утро для Андрея Павелко
Футбол | 29 ноября 2022, 17:10 4
Павелко находится в Главном свидетельском управлении полиции у следователя
Футбол | 28.11.2022, 23:02
Футбол | 29.11.2022, 13:30
Футбол | 29.11.2022, 14:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.11.2022, 18:30 1
27.11.2022, 23:59 3
29.11.2022, 15:56 3
29.11.2022, 07:55
28.11.2022, 14:50 7
28.11.2022, 09:48 9
29.11.2022, 12:40 46