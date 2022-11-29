Оливер КАН: «Подписать Роналду? Мы обдумывали это»

Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан оценил вероятность подписания контракта с 37-летним португальским форвардом Криштиану Роналду:

«Я могу исключить переход Роналду в нашу команду. Мы обдумывали это, мы все любим Криштиану, но стратегия другая. У нас есть чёткое представление, философия того, как должна быть собрана наша команда».

Сейчас Роналду является свободным агентом. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» расторгнут по обоюдному согласию сторон.