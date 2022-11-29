Оливер КАН: «Подписать Роналду? Мы обдумывали это»
Гендиректор «Баварии» – о звездном португальском форварде
Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан оценил вероятность подписания контракта с 37-летним португальским форвардом Криштиану Роналду:
«Я могу исключить переход Роналду в нашу команду. Мы обдумывали это, мы все любим Криштиану, но стратегия другая. У нас есть чёткое представление, философия того, как должна быть собрана наша команда».
Сейчас Роналду является свободным агентом. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» расторгнут по обоюдному согласию сторон.
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