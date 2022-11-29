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  4. Вильям КАРВАЛЬЮ: «Хотим завершить групповой этап на первом месте»
Чемпионат мира
29 ноября 2022, 14:46 |
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Вильям КАРВАЛЬЮ: «Хотим завершить групповой этап на первом месте»

Хавбек сборной Португалии – о победе над Уругваем

29 ноября 2022, 14:46 |
70
0
Вильям КАРВАЛЬЮ: «Хотим завершить групповой этап на первом месте»
Getty Images/Global Images Ukraine. Вильям Карвалью

Полузащитник сборной Португалии Вильям Карвалью прокомментировал победу 2:0 над Уругваем во втором туре чемпионата мира 2022 года в Катаре:

«Мы провели прекрасную игру. Я выложился по максимуму. Нам остался последний матч, и мы хотим одержать победу, чтобы закончить групповой этап на первом месте. Мы верим, что можем пройти на турнире далеко, но будем действовать от игры к игре».

В третьем туре сборная Португалии сыграет с Южной Кореей.

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Вильям Карвалью сборная Португалии по футболу Португалия - Уругвай ЧМ-2022 по футболу
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Источник A Bola
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