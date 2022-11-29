Вильям КАРВАЛЬЮ: «Хотим завершить групповой этап на первом месте»
Хавбек сборной Португалии – о победе над Уругваем
Полузащитник сборной Португалии Вильям Карвалью прокомментировал победу 2:0 над Уругваем во втором туре чемпионата мира 2022 года в Катаре:
«Мы провели прекрасную игру. Я выложился по максимуму. Нам остался последний матч, и мы хотим одержать победу, чтобы закончить групповой этап на первом месте. Мы верим, что можем пройти на турнире далеко, но будем действовать от игры к игре».
В третьем туре сборная Португалии сыграет с Южной Кореей.
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