Вильям КАРВАЛЬЮ: «Хотим завершить групповой этап на первом месте»

Полузащитник сборной Португалии Вильям Карвалью прокомментировал победу 2:0 над Уругваем во втором туре чемпионата мира 2022 года в Катаре:

«Мы провели прекрасную игру. Я выложился по максимуму. Нам остался последний матч, и мы хотим одержать победу, чтобы закончить групповой этап на первом месте. Мы верим, что можем пройти на турнире далеко, но будем действовать от игры к игре».

В третьем туре сборная Португалии сыграет с Южной Кореей.