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Украина. Премьер лига
29 ноября 2022, 11:12 |
261
1

Юрий ВЕРНИДУБ: «Хотелось бы в Кривбасс форварда типа Лаутаро Мартинеса»

У наставника хорошие амбиции на усиление команды

29 ноября 2022, 11:12 |
261
1
Юрий ВЕРНИДУБ: «Хотелось бы в Кривбасс форварда типа Лаутаро Мартинеса»
ФК Кривбасс

Наставник «Кривбасса» Юрий Вернидуб надеется, что зимой клуб сможет усилить состав команды. В частности, наставника беспокоит ситуация с форвардами.

Тренеру импонирует нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес.

«Усиление состава? У нас есть три одинаковых нападающих: Дебелко, Хобленко, Устименко. Но мне как тренеру хотелось бы иметь в команде такого нападающего, как, например, в «Интере» Мартинес. Пусть он невысокий, но быстрый и очень техничный. Также нравится Деннис Бонавентуре, игравший в «Заре», а сейчас выступающий в АПЛ. Будем искать. Но сейчас идет война, очень трудно найти качественных игроков, особенно иностранцев».

«Очень верю, что эта война как можно скорее закончится. Спасибо нашим ВСУ, которые действительно делают колоссальную работу».

«Горжусь тем, что родился в Украине, живу в Украине. В нашей Украине. У нас очень сильная нация. Украинская нация – нация непобедимых, так будет всегда», — сказал Вернидуб.

Команда не очень удачно провела первую часть сезона УПЛ: «Кривбасс» набрал 15 очков и занимает 11-е место.

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Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог Лаутаро Мартинес
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Источник ФК Кривбасс
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Комментарии 1
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Gargantua
Прядун сейчас хорошо о себе заявил
нравится мне в Минае интересный мальчик Колесник. Пока не забивает, но видно что задатки хорошие. Нацелен на ворота и довольно пластичен при хорошей антропометрии.
ну а так конечно разве что африканц какого молодого искать
беда у нас с форвардами
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